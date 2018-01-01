IEM Katowice 2018'de Büyük Final zamanı!

IEM Katowice 2018'te beklenen final karşılaşması belli oldu. FaZe ve fnatic 5 maçlık seride karşı karşıya gelecek. 3 maç kazanan ekip IEM Katowice 2018 şampiyonu olarak 250.000 dolarlık büyük ödülün sahibi olacak. İkinci olan ekip ise 100.000 dolar kazanacak.



İki takım en son IEM Katowice 2018 Grup B üst aşaması finalinde karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmadan 16-11 ve 16-8 skorlarıyla fnatic ekibi galip ayrılmıştı.



Büyük final bugün (4 Mart Pazar) saat 19.00'da başlayacak.



Yazar: Abdullah ''Deco'' İstenci











