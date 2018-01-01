IEM Katowice 2018'de Büyük Final zamanı!
Yarı final karşılaşmalarında Astralis'i geçen FaZe ve Liquid'i geçen fnatic finalde karşı karşıya gelecek.
IEM Katowice 2018'te beklenen final karşılaşması belli oldu. FaZe ve fnatic 5 maçlık seride karşı karşıya gelecek. 3 maç kazanan ekip IEM Katowice 2018 şampiyonu olarak 250.000 dolarlık büyük ödülün sahibi olacak. İkinci olan ekip ise 100.000 dolar kazanacak.
İki takım en son IEM Katowice 2018 Grup B üst aşaması finalinde karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmadan 16-11 ve 16-8 skorlarıyla fnatic ekibi galip ayrılmıştı.
Büyük final bugün (4 Mart Pazar) saat 19.00'da başlayacak.
Yazar: Abdullah ''Deco'' İstenci
İki takım en son IEM Katowice 2018 Grup B üst aşaması finalinde karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmadan 16-11 ve 16-8 skorlarıyla fnatic ekibi galip ayrılmıştı.
Büyük final bugün (4 Mart Pazar) saat 19.00'da başlayacak.
Yazar: Abdullah ''Deco'' İstenci
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