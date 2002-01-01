IEM Katowice 2018 grup aşaması tamamlandı

IEM Katowice 2018'de grup aşaması sona erdi. 500.000$ ödüllü turnuvada 8'er takımlık iki gruba ayrılan ekipler üç gündür mücadele ediyordu. Format gereği IEM Katowice grup liderleri doğrudan yarı finale çıkarken grup ikincileriyle üçüncüleri çeyrek finalde kendilerine yer buldu.



Turnuvanın A Grubu ilk iki günde AVANGAR, TyLoo, Renegades ve Gambit'in elenmesine tanık olmuştu. Grup aşamasının son günündeyse üçüncülük için Cloud9 ve SK; grup liderliği, dolayısıyla yarı final bileti içinse Astralis ve Liquid karşı karşıya geldi. Bir nevi erken final diyebileceğimiz SK - Cloud9 maçında mağlup olan turnuvaya hedeflenenden oldukça erken veda edecekti. İlk haritayı SK Cache olarak belirledi ve Cloud9 tarafında AWP Tyler "Skadoodle" Latham susunca harita rahatlıkla 16-9 SK zaferiyle sonuçlandı. Cloud9'ın seçimi Mirage'da ilk devre her ne kadar başa baş gitse de Tarık "tarik" Çelik ve takımının güzel CT oyunu onları haritadan 16-12'lik galibiyetle ayırdı. Skoru 1-1'e gelen seride son harita Inferno müthiş bir geri dönüşe tanık oldu. Önce ilk yarıda başarılı T oyunu Brezilyalıları 11-4'lük devre üstünlüğüne taşıdı, ardından ise biraz öncekinden de etkileyici Inferno T performansıyla Cloud9 14 raundun 12'sini kazanarak haritayı 16-13 ile adeta çaldı. 2-1'lik Cloud9 zaferi tarik ve arkadaşlarını çeyrek finale, SK Gaming'i ise evlerine gönderdi.



A Grubu'nun lideri Astralis - Liquid maçında belirlendi. İlk harita Inferno'da yine bir geri dönüş yaşandı. İlk yarının sonunda Astralis 10-5 önde olmasına rağmen bu avantajı koruyamadı ve Liquid 16-12'lik zafere ulaştı. Sonraki iki harita, Nuke ve Overpass ise Astralis egemenliğinde geçildi. Nuke'te Emil "Magisk" Reif, Overpass'te takım oyunu Astralis'i 16-5'lik galibiyetlere taşıdı ve Danimarka temsilcisi adını yarı finale yazdırdı. Liquid ise çeyrek finalle yetinmek durumunda kaldı.



B Grubu günü biraz daha yoğun geçirdi. Bu grupta şimdiye dek yalnızca ORDER ve Virtus.pro elenmişti. Lower bracket yarı finalinde North, Heroic'i 16-13 ve 16-8'lik skorlarla turnuva dışına itti. Diğer tarafta NiP, G2 karşısında 16-14 ile kıl payı Cache haritasını kazandıktan sonra Mirage'da varlık gösteremedi ve 16-6 mağlup oldu. Serinin son haritası olan Inferno G2'nun takım halinde düşük performans göstermesi sonucu 16-8 NiP galibiyetiyle sonuçlandı. Ardından bu iki maçın galipleri grup üçüncüsü olup çeyrek finale çıkmak amacıyla kozlarını paylaştı. Maçın ilk haritası Train NiP tarafından seçilmişti fakat galibiyet 16-14 ile North'a gitti. Ancak North ikinci harita olarak NiP'nin birkaç saat öncesinde G2'yu dağıttığı Inferno'yu seçince İsveçlilere 16-11'lik galibiyeti bir bakıma hediye etmiş oldu. Inferno galibiyetinin momentumunun İsveç temsilcisi tarafından Overpass'e taşınması sonucu harita 16-8'lik harita, 2-1'lik seri skoruyla NiP B Grubu'nu ikinci tamamladı. North ise çeyrek finalin kapısına kadar gelmişken turnuvadan elendi.



B Grubu'nun liderinin belirleneceği FaZe - fnatic maçından sürpriz bir sonuç çıktı. Henüz bir hafta önce, tarihinde ilk defa bir LAN turnuvasında maç kazanamadan elenen fnatic; Heroic ve G2 galibiyetlerinin ardından FaZe'i Inferno'da 16-11, Cache'te 16-8 yenerek StarLadder i-League Sezon 4 fiyaskosunu atlattığını kanıtladı. Bu sonuçla B Grubu fnatic liderliğinde tamamlanırken FaZe ve NiP grubun çeyrek finaldeki temsilcileri oldu.