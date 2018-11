İdman TV canlı izle, İdman TV uydu frekans bilgileri, nasıl izlenir?

İdman TV, Türkiye'de en çok bilinen kanallardan biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle sporseverler zaman zaman, İdman Tv üzerinden maçları izlemek için internet üzerinden sorgulamalar gerçekleştiriyor.Peki İdman TV frekans bilgileri nedir? Canlı olarak İdman TV nasıl izlenir? Bu soruların cevaplarını arayanlar haberimizde bilgileri bulabilirler.Hotbird Frekans:11168Pol.:Yatay(H)Symbol:20400Fec:5/6Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9CTürksat 4 A Frekans : 11844 MHzTürksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4Türksat 4A Frekans : 11747 MHzTürksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6İdman TV üzerinden Galatasaray Porto maçını şifresiz ve canlı yayınla izlemek için uydu frekansını ayarlamanız gerekiyor. Uydu frekansı nasıl ayarlanır diyorsanız işte 8 adımda yapmanız gerekenler;1. Adım: Ana menüye girebilmek için; uzaktan kumandanızda 'MENÜ' veya 'SETUP' yazan düğmeye basınız.2. Adım: Uydu alıcısı marka modeline göre; 'KANAL ARAMA' , 'MANUEL ARAMA' , 'KANAL EKLEME' , 'EL İLE ARAMA' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip 'OK' e basınız.3. Adım: Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre; 'TP FREKANSI' , 'ALIŞ FREKANSI' , 'FREKANS' , 'UYDU FREKANSI' seçeneklerinden biri belirecektir, YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak İdman TV yeni frekansı olan '11168' değerini girin.4. Adım: Yine aynı ekranda 'SEMBOL ORANI' yada 'SYMBOL RATE' değeri olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak '20400' girin..5. Adım: Yine aynı ekranda bulunan ve 'POLARIZASYON' yada 'POL' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla 'H-Yatay' olacak şekilde değiştirin.6. Adım: Yine aynı ekranda bulunan 'FEC' değerini değiştirmek için YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla '5/6' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.7. Adım: Son olarak 'OK' tuşuna basarak İdman TV yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen 'ARAMA BAŞLAT' yada 'TP ARA' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.8. Adım: Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.Uydu : Azerspace-1Frekans: 11169Sembol: 20400Fec: 5/6Polarizasyon: H- YatayAZTV Hotbird uydusu frekansıFrekans:11168 Pol.:Yatay(H)Symbol:20400 Fec:5/6Biss:12 34 56 00 65 43 21 00 veya 12 34 56 9C 65 43 21 9Cİdman Azerbaycan TV, dünyanın en prestijli spor aktivitelerini ekrana getiren uluslararası spor kanalıdır. Azerbaycan'ın kamu yayıncısı AzTV'nin spor kanalıdır. 1 Ağustos 2009 tarihinde yayına başlamıştır.Futbol, motospor, basketbol, atletizm ve diğer spor branşlarına yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir. Goallisimo ve KOTV gibi televizyon programlarıyla yayınlarında renkli içeriği vardır.Alternativ TVANS TVAzad Azerbaycan International TVAzad Azerbaycan TVAzTVGünaz TVLider TVMedeniyyet TVRegion TVSpace TVXazar TVİctimai TVİdman Azerbaycan TV