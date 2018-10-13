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iddaa'da günün banko oranları!

GollerCepte ekibi olarak iddaa'da bugün en çok oynanan maçları ve tahminleri dikkate alarak sizler için özel analiz yaptık.

iddaa'da günün banko oranları!
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13 Ekim 2018 16:03
iddaa'da bu hafta sonu milli hazırlık maçları ve UEFA Uluslar Ligi maçları var, sizler için en çok tercih edilen maçlardan bir kupon oluşturduk. Bu akşamınızın daha da keyifli geçmesi için oluşturulan kuponu inceleyelim.

Bulgaristan - Kıbrıs Rum Kesimi

iddaa risk yönetimi, Bulgaristan ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında oynanacak maç öncesi iddaa risk yönetimi, Bulgaristan'ın oranını 1.35'ten 1.40'a yükseltse de kuponlarını oluşturan iddaaseverler "Bulgaristan" tercihinden vazgeçmedi. Gruptaki Slovenya ve Norveç maçlarını kazanan Bulgaristan iyi bir jenerasyon yakaladı ve Bulgaristan'ın gün geçtikçe oyun yapıları da güçleniyor. Kuponlarına Bulgaristan galibiyetini ekleyenler, özellikle deplasman maçlarında vasatı aşamayan Kıbrıs Rum Kesimi göz önüne alındığı zaman pek de haksız sayılmaz.

Norveç - Slovenya

Gruba Kıbrıs Rum Kesimi galibiyeti ile başlayan ancak ikinci maçında Bulgaristan'a kaybeden Norveç, Slovenya karşısına mutlak favori olarak çıkıyor. iddaa risk yönetimi tarafından maça küçük bir müdahale yapıldı ve Norveç'in galibiyet oranı 1.60'dan 1.50'ye düşürülerek Slovenya eksenli oranlar yukarı doğru hareketlendirildi. iddaa'da en çok oynanan maçlar arasında yer alan Norveç - Slovenya maçında ibrenin Norveç'e doğru kaydırılması pek de sürpriz değil.

Hollanda - Almanya

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonucu merakla beklenen maçlarından biri Hollanda ile Almanya arasında oynanacak. Yeni bir jenerasyon yaratma peşinde olan Hollanda bu proje kapsamında zaman zaman istemediği sonuçlar alsa da rakip kim olursa olsun tehlike yaratabilecek potansiyele sahip bir takım. Rakip Almanya ise Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından yola "yeni yüzler" ile devam ediyor ancak bu "yüzler" de Almanların "baskın oyun anlayışından" pek de bir şey kaybettirmiyor. İki takımın genel yapıları incelendiği zaman "skor" bahisleri ağır bassa da oynanan kuponlarda ağırlıklı olarak Almanya galibiyeti işaretleniyor!

Nijerya - Libya

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Nijerya ve Libya arasındaki maça iddaa risk yönetimi sert bir şekilde müdahale ederek Nijerya'nın galibiyet oranını 1.50'den 1.30'a çekti. Günün bülteninde oranı en sert şekilde düşüş gösteren maçta, Nijerya galibiyeti yüksek şekilde kuponlara ekleniyor.

KUPON ŞU ŞEKİLDE;

1 1.40 Bulgaristan - Kıbrıs Rum Kesimi
1 1.50 Norveç - Slovenya
2 1.85 Hollanda - Almanya
1 1.30 Nijerya - Libya

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