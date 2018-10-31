Bültende yer alan maçlardan yine çarpıcı kuponlar yapıldı! 31 Ekim Çarşamba günü Bilyoner Tribün'de çok özel iki kuponuna büyük ilgi var.
Sizlere aktaracağımız ilk kuponda Belçika'dan 4 maç var ve bu karşılaşmaların toplam verdiği oran 6,28!
İkinci kupon ise Almanya ve İskoçya'da oynanacak maçlardan oluşuyor. Bu kuponun oranı ise 10.28!
SEN DE BİLYONER'DEN BU MAÇLARA OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA!..
*****
BİLYONER'DE BU KUPONA 200 KEZ OYNANDI ⇊
BİLYONER'DE BU KUPONA 900 KEZ OYNANDI ⇊
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sizlere aktaracağımız ilk kuponda Belçika'dan 4 maç var ve bu karşılaşmaların toplam verdiği oran 6,28!
İkinci kupon ise Almanya ve İskoçya'da oynanacak maçlardan oluşuyor. Bu kuponun oranı ise 10.28!
SEN DE BİLYONER'DEN BU MAÇLARA OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA!..
*****
BİLYONER'DE BU KUPONA 200 KEZ OYNANDI ⇊
|MAÇ KODU
|MAÇ ADI
|BAHİS TÜRÜ
|ORAN
|532
| Antwerp - Genk
|2,5 ÜST
|1,50
|533
|Eupen - Cercle Brugge
|2,5 ÜST
|1,65
|534
|Kortrijk - Waasland-Beveren
|2,5 ÜST
|1,45
|536
|Roeselare - Westerlo
|2,5 ÜST
|1,75
|TOPLAM ORAN:
|6,28
BİLYONER'DE BU KUPONA 900 KEZ OYNANDI ⇊
|MAÇ KODU
|MAÇ ADI
|BAHİS TÜRÜ
|ORAN
|547
|Holstein Kiel - Freiburg
|2-3 GOL
|1,80
|551
|Aberdeen - Hamilton
|2-3 GOL
|1,80
|553
|Hearts - Hibernian
|2-3 GOL
|1,80
|556
|St Mirren - Motherwell
|2-3 GOL
|1,75
|TOPLAM ORAN:
|10,21