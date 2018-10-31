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BİLYONER'DE BU KUPONA 200 KEZ OYNANDI ⇊

MAÇ KODU MAÇ ADI BAHİS TÜRÜ ORAN 532 Antwerp - Genk



2,5 ÜST 1,50 533 Eupen - Cercle Brugge 2,5 ÜST 1,65 534 Kortrijk - Waasland-Beveren 2,5 ÜST 1,45 536 Roeselare - Westerlo 2,5 ÜST 1,75 TOPLAM ORAN: 6,28

BİLYONER'DE BU KUPONA 900 KEZ OYNANDI ⇊

MAÇ KODU MAÇ ADI BAHİS TÜRÜ ORAN 547 Holstein Kiel - Freiburg 2-3 GOL 1,80 551 Aberdeen - Hamilton 2-3 GOL 1,80 553 Hearts - Hibernian 2-3 GOL 1,80 556 St Mirren - Motherwell 2-3 GOL 1,75 TOPLAM ORAN: 10,21

Bültende yer alan maçlardan yine çarpıcı kuponlar yapıldı! 31 Ekim Çarşamba günü Bilyoner Tribün'de çok özel iki kuponuna büyük ilgi var.Sizlere aktaracağımız ilk kuponda Belçika'dan 4 maç var ve bu karşılaşmaların toplam verdiği oran 6,28!İkinci kupon ise Almanya ve İskoçya'da oynanacak maçlardan oluşuyor. Bu kuponun oranı ise 10.28!