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iddaa'da bu akşam büyük vurgun yaşanacak!

Günün iddaa bülteninde yer alan maçlardan oluşturulan iki kupon çok konuşulacak! İşte günün en çok ilgi gören iki kuponu...

Kaynak: Sporx.com
iddaa'da bu akşam büyük vurgun yaşanacak!
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31 Ekim 2018 14:53
Bültende yer alan maçlardan yine çarpıcı kuponlar yapıldı! 31 Ekim Çarşamba günü Bilyoner Tribün'de çok özel iki kuponuna büyük ilgi var. 

Sizlere aktaracağımız ilk kuponda Belçika'dan 4 maç var ve bu karşılaşmaların toplam verdiği oran 6,28!

İkinci kupon ise Almanya ve İskoçya'da oynanacak maçlardan oluşuyor. Bu kuponun oranı ise 10.28! 

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BİLYONER'DE BU KUPONA 200 KEZ OYNANDI ⇊

MAÇ KODU MAÇ ADI BAHİS TÜRÜ ORAN
532 Antwerp - Genk

 2,5 ÜST 1,50
533 Eupen - Cercle Brugge 2,5 ÜST 1,65
534 Kortrijk - Waasland-Beveren 2,5 ÜST 1,45
536 Roeselare - Westerlo 2,5 ÜST 1,75
TOPLAM ORAN: 6,28

BİLYONER'DE BU KUPONA 900 KEZ OYNANDI ⇊

MAÇ KODU MAÇ ADI BAHİS TÜRÜ ORAN
547 Holstein Kiel - Freiburg 2-3 GOL 1,80
551 Aberdeen - Hamilton 2-3 GOL 1,80
553 Hearts - Hibernian 2-3 GOL 1,80
556 St Mirren - Motherwell 2-3 GOL 1,75
TOPLAM ORAN: 10,21
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