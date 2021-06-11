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iddaa tahmini: Ukrayna - Makedonya

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iddaa tahmini: Ukrayna - Makedonya
EURO 2020 C Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Ukrayna, Hollanda maçında hiç geri adım atmadı. Nitekim 2-0 olan maçı 2-2'ye getirdiler. Ancak son dakikalarda mağlup oldular. Oynadıkları oyun da oldukça beğenildi.

Makedonya beklendiği gibi Avusturya'ya mağlup oldu. Rakibin büyük hatası sonrasında golü bulsalarda; Avusturya maça ağırlığını koyarak işi bitirdi. 6 maçlık namağlup serisi biten Ukrayna, Makedonya karşısında yeni bir serinin ilk adımı atar.

* Ukrayna, Kuzey Makedonya ile oynadığı iki resmi maçı da gol yemeden kazandı.

* Ukrayna ile Kuzey Makedonya arasında oynanan dört maç sadece dört gole sahne oldu (Ukrayna 3-1 Kuzey Makedonya).

* Kuzey Makedonya formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Goran Pandev (38), ülkesi adına ilk gol sevincini yaşadığında (Ağustos 2002) Ukrayna stoperi Illia Zabarnyi (Eylül 2002) henüz dünyanya gelmemişti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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