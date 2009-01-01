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iddaa tahmini: Ukrayna - İngiltere

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iddaa tahmini: Ukrayna - İngiltere
EURO 2020 Çeyrek Finali'nde Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Ukrayna, önce gruptan çıkarak sonra da çeyrek finale kalarak tarihinde ilkleri yaşadı. Bu maça da İngiltere'ye göre daha sakin çıkacaklar. Çünkü Ukrayna elenirse bile kazanmış olacak, İngiltere elenirse, yine kaybetmiş olacak. Baskı her anlamda İngiltere'nin üzerinde. Ukrayna özellikle savunma ve orta sahada dirençli kalarak sürpriz goller arayacaktır. Fakat İngiltere bir şekilde sonuca ulaşır.

İngiltere galibiyeti kuponlarda değerlendirilebilir ama oran yeterli olmadığı için alternatif bahislerden 2-3 gol tercih edilebilir.

- Ukrayna ile oynadığı yedi maçın sadece birini kaybeden İngiltere (4G 2B), tek yenilgisini Ekim 2009'daki Dünya Kupası eleme maçında aldı (0-1). İki ülke arasında oynanan son iki karşılaşmada galip gelen taraf çıkmadı (2B).

- İngiltere ile Ukrayna'nın büyük turnuvalar tarihinde karşılaştığı tek maç, Euro 2012 gruplarında İngilizlerin Wayne Rooney golüyle 1-0 kazandığı mücadeleydi.

- İngiltere ile oynadığı yedi maçta sadece üç gol atabilen Ukrayna, hiçbir karşılaşmada iki golü bir arada göremedi. İki ülke arasında oynanan son dört maç sadece dört gole sahne oldu (2-2).

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