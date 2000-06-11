iddaa tahmini: Türkiye - İtalya

Açılış maçında Milli Takımımız, EURO 2020'nin ev sahiplerinden ve favorilerinden biri olan İtalya ile karşılaşıyor.



Genç jenerasyonuyla ve büyük potansiyeliyle turnuvanın sürpriz yapmaya en müsait takımlarından biri olan Millilerimiz, ilk büyük turnuvasında boy gösterecek. Savunma gücüyle ön plana çıkan Millilerimiz, hücumda da Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı gibi sezonu çok formda geçiren yıldızlara sahip...



İtalya ise Roberto Mancini ile birlikte önemli bir ivme yakaladı. Büyük yıldızları olmamasına karşın takım olarak galibiyet serileri yakalayan ve kalesini gole kapatan İtalya, başkenti Roma'daki açılış maçında galibiyete odaklanmış durumda.



Savunma gücü olan ve tedbirli oynayacak olan iki takımın mücadelesinde ilk yarının 1.5 gol altı bitmesi muhtemel. Grubun en önemli iki takım arasındaki açılış maçında takımların risk almayacağını ve bu nedenle skor perdesinin de ikinci yarıda açılacağını tahmin ediyoruz.



* Türkiye ile İtalya bugüne kadar büyük turnuvalarda sadece bir kez karşılaştı. 11 Haziran 2000'de oynanan Euro 2000 açılış karşılaşmasını İtalya kazanırken (2-1), goller Antonio Conte ve Filippo Inzaghi'den geldi. Okan Buruk ise Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk golünü o maçta kaydetti.



* Bugüne kadar Avrupa Şampiyonalarında oynadığı 38 maçın hiçbirinde ikiden fazla gol atamayan İtalya, turnuva tarihinde en fazla berabere kalan (16) ve en fazla maçı 0-0 biten (8) ülke konumunda.



* Roma Olimpiyat Stadı'nda oynadığı hiçbir büyük turnuva (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) maçını kaybetmeyen İtalya (6G 2B), son yedi karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.



* Türkiye, Euro 2000'deki 2-1'lik İtalya mağlubiyeti dahil olmak üzere bugüne kadar katıldığı dört Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı açılış maçını da kaybetti.



* Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülükten bu yana ilk kez Türkiye'nin başında bir büyük turnuva (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) macerasına hazırlanıyor.



