iddaa tahmini: Türkiye - Galler

EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takımımız, Galler ile karşı karşıya gelecek. Açılışta ev sahibi ülkelerdenb İtalya'ya karşı beklemediğimiz şekilde kötü oynadık. Aslında kötü oynamanın ötesinde, biraz moral olarak bizi yıkan bir oyun vardı. Bu sonucun ve etkisiz kalmanın izlerini üzerimizden atabilmek adına Galler karşısında tepki vermemiz gerekiyor.



Galler ile İsviçre'nin berabere kalmasının ardından, bu maçı kazanmamız halinde grupta işler istediğimiz gibi gidebilir. Çünkü İsviçre de İtalya'ya konuk olacak ve o maçtan puan almaları hiç kolay olmayacaktır. Galler de kaybetmesi halinde son maç İtalya ile oynayacağı için sıkıntıya düşeceğini biliyor. Bu yüzden rakibimiz de maça fazlasıyla asılacaktır. Agresif ve güzel bir oyunla kazanmamız gereken bu mücadele 2-3 gol aralığında bitecektir. A Milli Takımımız kazanarak, bizi sevince boğacaktır.



* Türkiye ile Galler ilk kez bir büyük turnuvada rakip olmaya hazırlanırken, iki takımın Ağustos 1997'deki son karşılaşması ay-yıldızlıların 6-4 galibiyetiyle sona ermişti (Dünya Kupası elemeleri).



* Galler, Mart 1981'deki 1-0'lık deplasman galibiyetinden bu yana Türkiye'yi mağlup edemiyor (Dünya Kupası elemeleri). Şu an A Milli Takım'ın başında olan Şenol Güneş, o karşılaşmada ay-yıldızlıların kalesini koruyordu.



* Katıldığı yedi büyük turnuvada da oynadığı ilk maçı kaybeden Türkiye, ikinci karşılaşmalarda mağlubiyet almadığı son üç turnuvada da gruptan çıkmayı başardı (Euro 2000, 2002 Dünya Kupası ve Euro 2008).



* Turnuvanın açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Türkiye, Kasım 2018'den bu yana üst üste iki yenilgi almıyor. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde en son Nisan 2003'te üst üste iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.



