iddaa tahmini: Portekiz - Almanya

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile Almanya karşı karşıya gelecek. Portekiz ilk maçta Macaristan karşısında hata yapmadı. Almanya ise Fransa'ya tek golle kaybetti. Bu maçta da alacakları bir mağlubiyet Almanlar için olayı çok farklı bir yere götürebilir. Fransa karşısında sadece 1 isabetli şutları var. Bu maç öncesinde Löw'den ön tarafta bir değişiklik bekliyorum. Sane ve Werner 11'de olabilir.



Portekiz ise savunma anlamında iyi işler yapıyor. 3 maçtır gol yemiyorlar. Ancak büyük bir takıma karşı oynayacaklar. Konsantrasyonu yüksekte tutmaları gerekecek. Bu maçta alınacak bir beraberlik Fransa maçı öncesinde oldukça iyi gelecektir. Almanya'yı ilk maçta çok beğenmedim. Portekiz bana göre bir adım önde. Kaybetmemeleri için açılan oran da yeterli. Sürpriz kuponlar da da beraberlik denenebilir.



- Almanya'yı Euro 2000 gruplarında 3-0 mağlup eden Portekiz, daha sonra oynadığı dört karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı (2006 Dünya Kupası, Euro 2008, Euro 2012 & 2014 Dünya Kupası).



- Portekiz ile Almanya arasında oynanan son beş maç toplam 17 gole sahne olurken; bu karşılaşmaların dördünde 3+ gol atıldı.



- Almanya'ya karşı forma giydiği hiçbir maçta gol atamayan Cristiano Ronaldo (4 maç), bu süreçte rakip kaleye toplam 23 şut gönderdi.



