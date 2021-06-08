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iddaa tahmini: Polonya - Slovakya

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iddaa tahmini: Polonya - Slovakya
EURO 2020'de en sert geçmesi beklenen maçlardan birinde Polonya ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Polonya hem elemelerdeki performansı hem de genel kadro tecrübesi ile Slovakya'dan bir adım önde duruyor ve özellikle Lewandowski gibi bir silahın olması maçtaki ibreyi Polonya'dan yana çeviriyor. İki takımın turnuva performanslarına baktığımız zaman genel olarak skor üretmekten uzak bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz ve hele ki grup üçüncülüğünün de dahi önemli olduğu bir turnuvada alınabilecek her puanın altın değerinde bir önemi var.

Polonya kısır bir skorla galibiyete yakın olan taraf olsa da iddaa tercihlerimiz düşük skor ve alternatif bahisten yana kullanmakta fayda var; 2.5 Gol Altı, Slovakya 1.5 Gol Altı, İlk yarı 1.5 Gol Altı tercihleri değerlendirilebilinir.

* Polonya ile Slovakya arasında daha önce oynanan 8 maçın 1'i berabere bitti. (Polonya 3, Slovakya 4 galibiyet)

* Polonya, Avrupa şampiyonlarında oynadığı son 11 maçta 1'den fazla gol atamadı.

* Polonyalı forvet Robert Lewandowski, büyük turnuvalarda (Dünya Kupası + Avrupa Şampiyonaları) oynadığı son 10 maçta sadece 1 gol attı.

* 2016 Avrupa Şampiyonası'nda daha önce hiçbir oyuncu Slovakya adına Marek Hamsik'ten daha fazla gol atmadı (1 gol, 1 asist), daha fazla şut çekmedi (10) veya daha başarılı paslar yapmadı.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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