iddaa tahmini: Macaristan - Almanya

Euro 2020 F Grubu'nda son maçlara geldiğimizde Almana, Macaristan ile karşı karşıya gelecek.



Portekiz karşısında kusursuza yakın bir futbol oynayan ve rakibini 3 golle geçerek adeta turnuva için ne kadar iddialı olduğunu herkese kanıtlayan Almanlar, Macaristan karşısında kazanmaları gereken bir maç oynayacaklar. Belki 1 puan da Almanları grupta 2. yapacaktır ama yine de ben riske atacaklarını sanmıyorum. Macarlar hem Fransa maçının tamamında hem de Portekiz karşısınd a80 dakika harika mücadele ettiler. Ancak güçlerinin Löw ve öğrencilerine yeteceğini sanmıyorum.



Almanya'nın kazanacağını düşünmekle birlikte sizlere zorlu mücadelede oranı arttırmak adına üst seçimini öneriyorum.



- Almanya ile Macaristan bugüne kadar büyük turnuvalarda iki kez karşı karşıya gelirken (ikisi de 1954 Dünya Kupası); grupta oynanan maçı Macarlar 8-3, finaldeki eşleşmeyi ise Almanya 3-2 kazandı.



- Almanya ile Macaristan arasında Münih'te oynanan tek maçı Macarlar 4-1 kazandı (Aralık 1911).



- Almanya, Joachim Löw takımın başındayken Macaristan ile iki kez karşılaştı ve bu iki maçı da gol yemeden kazandı (Mayıs 2010'da 5-0 & Haziran 2016'da 2-0).



