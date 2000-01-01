iddaa tahmini: İtalya - İngiltere

EURO 2020'de büyük final geldi, İngiltere ile İtalya, tarihi maçta karşı karşıya gelecek.



İtalya, A Milli Takımımız ile karşılaştığı turnuvanın ilk maçından bu yana coşkulu oynama arzusu, takım ve ruhu ve inanmışlığıyla finali hak etti. İtalya, İspanya maçı dışında hep daha iyi görünen taraftı ama yarı finalde biraz sıkıntılar yaşadılar.



İngiltere karşısında da yine golü düşünen agresif oyunları olacaktır ama genelde hata yapmamak adına kontrolü de elden bırakmazlar. İngiltere ise bazı maçlarda rakipleri açmakta büyük zorlular yaşadı. Kanatlardan üretmekte zorlanınca, merkezden de pek pozisyon bulamıyorlar. İtalya'nın hem hücumu hem de defansı maç öncesi bir adım öne çıkıyor. İtalyan savunması, Harry Kane'i tutarsa, tehlikeyi en aza indirecektir. Taraf bahisi olarak İtalya galibiyeti kuponlara yazılabilir. Alternatiflerimiz arasında ilk yarı beraberlik ve 2,5 Alt olabilir.



Büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde 10'uncu kez finale çıkan İtalya Milli Takımı, bu alanda sadece Almanya'nın (14) gerisinde yer alıyor. 1968'deki ilk finalini kazanan Gök Mavililer, daha sonra bu aşamaya geldiği iki Avrupa Şampiyonası'nda da kupaya uzanamadı (2000 & 2012).



1966 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) finale yükselen İngiltere, bu aşamaya gelmeyi başardığı iki şampiyona arasında en uzun süre geçen ülke konumunda (55 yıl).



İngiltere, Avrupa Şampiyonası tarihinde finale yükselen 13'üncü ülke olurken; daha önce bu aşamada ilk kez boy gösteren 12 takımın sadece üçü kupayı kazanamadı (1960'ta Yugoslavya, 1980'de Belçika ve 2004'te Portekiz).



