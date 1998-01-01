iddaa tahmini: İtalya - Avusturya

Euro 2020 2. tur mücadelesinde İtalya ile Avusturya karşı karşıya gelecekler.



Grup aşamasında oynanan karşılaşmalarda Milli Takımımız ile aynı grupta mücadele eden İtalyanlar, grunu 9 puanla ve gol dahi yemeden tamamladılar. Açıkçası ben Mancini ve öğrencilerinin çok formda olduğunu düşünüyorum ve bence saha içi organizasyonlarıyla turnuvanın en iyi takımlarından birisi olduklarını kanıtladılar. Final için de şu anda en büyük adaylardan birisi oldular. Avusturya ise turnuvanın sürpriz takımlarından birisi konumunda ve bence gruptan çıkarak hedeflerini tutturdular.



Açıkçası İtalya karşısında çok direnebileceklerini zannetmiyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır. Alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihi de kuponlara yazılabilir.



- Avusturya ile oynadığı son 13 maçı kaybetmeyen İtalya (10G 3B), Aralık 1960'dan bu yana rakibine mağlup olmuyor (1-2). İki ekip Ağustos 2008'de 2-2 sona eren maçtan bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek.



- Avusturya ile büyük turnuvalarda oynadığı dört maçı da kazanan İtalya, bu dört karşılaşmaya da Dünya Kupası'nda çıktı (1934'te 1-0, 1978'de 1-0, 1990'da 1-0 & 1998'de 2-1).



- İtalya'nın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 14 eleme turu maçının yedisi berabere bitti (4G 3B). Gök Mavililer bu beraberliklerin dördünde üst tura çıkmayı başarırken; üç eşleşmeyi seri penaltılar sonucunda kaybetti.



