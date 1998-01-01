AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

iddaa tahmini: İtalya - Avusturya

EURO 2020 iddaa tahminleri ve iddaa kuponlarını Sporx.com'un iddaa servisinden bulabilirsiniz.

iddaa tahmini: İtalya - Avusturya
Euro 2020 2. tur mücadelesinde İtalya ile Avusturya karşı karşıya gelecekler.

Grup aşamasında oynanan karşılaşmalarda Milli Takımımız ile aynı grupta mücadele eden İtalyanlar, grunu 9 puanla ve gol dahi yemeden tamamladılar. Açıkçası ben Mancini ve öğrencilerinin çok formda olduğunu düşünüyorum ve bence saha içi organizasyonlarıyla turnuvanın en iyi takımlarından birisi olduklarını kanıtladılar. Final için de şu anda en büyük adaylardan birisi oldular. Avusturya ise turnuvanın sürpriz takımlarından birisi konumunda ve bence gruptan çıkarak hedeflerini tutturdular.

Açıkçası İtalya karşısında çok direnebileceklerini zannetmiyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır. Alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihi de kuponlara yazılabilir.

- Avusturya ile oynadığı son 13 maçı kaybetmeyen İtalya (10G 3B), Aralık 1960'dan bu yana rakibine mağlup olmuyor (1-2). İki ekip Ağustos 2008'de 2-2 sona eren maçtan bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek.

- Avusturya ile büyük turnuvalarda oynadığı dört maçı da kazanan İtalya, bu dört karşılaşmaya da Dünya Kupası'nda çıktı (1934'te 1-0, 1978'de 1-0, 1990'da 1-0 & 1998'de 2-1).

- İtalya'nın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 14 eleme turu maçının yedisi berabere bitti (4G 3B). Gök Mavililer bu beraberliklerin dördünde üst tura çıkmayı başarırken; üç eşleşmeyi seri penaltılar sonucunda kaybetti.

Son Dakika Haberleri
iddaa tahmini: Galler - Danimarka
TFF, Şenol Güneş için kararını verdi
iddaa tahmini: İtalya - Avusturya
EURO 2020 günün maçları (İtalya - Avusturya, Galler - Danimarka)
İtalya - Avusturya maçı canlı olarak Tuttur'da
Galler - Danimarka maçı canlı olarak Tuttur'da
Lovren: "DK finalinden önce 2 kilo salam, 2 kruvasan yiyip aşırı kola içti"
Lukaku: "Ben Ronaldo'yu kıskanıyorum, o da beni kıskanıyordur"
Cristiano Ronaldo: "Brokoli, tavuk, pilav, su"
UEFA'dan Müslümanlar için Heineken kararı!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play