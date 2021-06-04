iddaa tahmini:İsviçre - Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, A Grubu'ndaki son maçında İsviçre ile karşılaşacak.



Milliler için turnuva oldukça kötü geçiyor. 2 maçta yenilen 5 gol var. Bunun yanında hücumda da sıkıntılar yaşıyoruz ve henüz gol atamadık. İsviçre ise 1 puanda. İtalya karşısında 3-0 kaybetseler de oyunda geri adım atmadılar. Aslında gol atacak fırsat da buldular ancak değerlendiremediler. Millilerin oyununda çok büyük değişiklikler olacağını düşünmüyorum.



Turnuvada devam edeceğimizi düşünmek de biraz hayalcilik olacak. Daha derli, toplu oynayan İsviçre kazanan taraf olur. Bunun yanında karşılıklı gol var da denenebilir.



- Türkiye'nin Avrupa Şampiyonaları'nda oynadığı son 6 maçın 5'inde 2,5 ALT oldu.



- Son 5'er maçında İsviçre'nin 3, Türkiye'nin 2 galibiyeti var.



- İki takım arasındaki 15 maçın 8'ini Türkiye, 4'ünü İsviçre kazandı. 3 maç berabere bitti.



