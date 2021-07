iddaa tahmini: İsviçre - İspanya

EURO 2020 Çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geliyor.



İsviçre bilindiği gibi son Dünya Şampiyonu Fransa'yı eleyerek bu tura yükselmişti. Özellikle maç içinde 3 kez geri dönüp skoru eşitlemeleri dikkat çeken turnuva performanslarından birisi oldu. Kesinlikle yabana atılmaması gereken bir takım çünkü her şekilde gol atabiliyorlar. İspanya ise jenerasyon değişikliğini şu ana kadar iyi uygulayan bir takım görünümünde. Sahada döküldükleri anlar yoktu ve çarpıcı skorlu galibiyetler de aldılar.



Geçmişten de gelen ekol olmaları ve turnuvada daha net skor alabilmeleri nedeniyle maçın favorisi İspanya'nın galibiyetiyle ilgili riske girmek yerine tarafların daha derli toplu oynayacağını dikkate alarak İY0 seçeneği daha cazip görünüyor.

- İsviçre ile İspanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez karşılaşıyor. İki takımın bugüne kadar Dünya Kupası'nda (1966, 1994 & 2010) oynadığı üç maçın ilk ikisini İspanya, son karşılaşmayı ise İsviçre kazandı.



- İsviçre ile oynadığı 22 maçın sadece birini kaybeden İspanya (16G 5B), tek yenilgisini 2010 Dünya Kupası'nda aldı.



- Büyük turnuvalarda dördüncü, Avrupa Şampiyonası'nda ise ilk kez çeyrek finale yükselen İsviçre, bu aşamada oynadığı üç karşılaşmadan da mağlup ayrıldı (1934; 2-3 vs Çekoslovakya, 1938; 0-2 vs Macaristan & 1954; 5-7 vs Avusturya).