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iddaa tahmini: İsveç - Ukrayna

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iddaa tahmini: İsveç - Ukrayna
EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsveç ile Ukrayna karşı karşıya gelecek.

İsveç, İspanya'nın olduğu gruptan lider çıkarak, ayrıca son maç Polonya'yı 3-2 yenerek ülkesini sevince boğdu. Janne Andersson yönetimindeki İsveç, oldukça başarılı bir performansın altına imza attı. Lider olarak çıktıkları için şimdi karşılarında geçebilecekleri bir rakip var. Ukrayna grupta Kuzey Makedonya'yı yendi ama Hollanda ve Avusturya'ya kaybetti. Özellikle son maç Avusturya'ya kaybetmeleri moralleri ister istemez bozdu.

İsveç turnuvada müthiş bir hava yakaladı ve Ukrayna'ya göre maça özgüvenli çıkacaklar. Denk güçlerin mücadelesinde İsveç galibiyeti tercih edilebilir. Alternatif ise 2-3 gol olabilir.

- Ukrayna ile oynadığı dört maçın birini kazanabilen İsveç (1B 2M), tek galibiyetini Ağustos 2011'deki hazırlık karşılaşmasında aldı.

- Ukrayna, İsveç ile oynadığı son maçta 1-0 geri düşmesine rağmen şu anki teknik direktörü Andriy Shevchenko'nun attığı gollerle 2-1 galip gelmişti (Euro 2012).

- Avrupa Şampiyonası tarihinde üçüncü kez eleme turlarına kalan İsveç, 1992 yarı finalinde Almanya'ya, 2004 çeyrek finalinde ise Hollanda'ya elendi.
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