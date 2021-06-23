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iddaa tahmini: İsveç - Polonya

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iddaa tahmini: İsveç - Polonya
EURO 2020 E Grubu son maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya gelecek. İsveç bu maç öncesinde 4 puanla 1, Polonya ise 1 puanla, 4'üncü sırada yer alıyor. İki takımda grubun en favori takımı görülen İspanya'dan 1'er puan aldı.

İsveç, Slovakya'yı mağlup ederken, Polonya ise rakibine kaybetti. Polonya hücumu düşünen bir takım. İsveç ise önceliğini gol yememek üstüne kuruyor. Takım savunmasında oldukça başarılı işler yapıyorlar.

Polonya'nın kaybedecek bir şeyi yok. Savunma güvenliği de ikinci planda kalabilir. 1.5 üstü için açılan oran oldukça ideal.

- Polonya ile oynadığı son 11 maçın dokuzunu kazanan İsveç (1B 1M), son beş karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

- İsveç ile Polonya'nın büyük turnuvalar tarihinde oynadığı tek maçı 1974 Dünya Kupası ikinci turunda Polonyalılar kazandı (1-0).

- Bugüne kadar İsveç ile Polonya arasında oynanan 26 maçın hiçbiri golsüz sona ermedi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İsveç 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Slovakya 2 1 0 1 2 2 0 3
3 İspanya 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Polonya 2 0 1 1 2 3 -1 1
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