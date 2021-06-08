iddaa tahmini: İspanya - İsveç

Kağıt üstünde EURO 2020'nin gizli yarı final favorilerinden biri olarak gösterilen İspanya, eleme maçlarında gösterdiği performansla tam anlamıyla güvenilmez bir takım olduğunu ispatladı. Kazanması gereken rahat maçları dahi, kazanırken zorlanan İspanya'da yeni bir kadro yapılanması var ancak bu kadro yapılanmasının sonuç alması biraz zaman alabilecek gibi duruyor.İsveç ise belirli bir kadro yapısı bulunuyor; disiplinli, agresif bir oyuncu grubuna sahip ancak bu özellikler turnuvada sonuç almak için yeterli olmayabilir. iddaa açısından İspanya her ne kadar güven vermese de yine de İsveç'in durumu göz önüne alındığında İspanya kazanır, İspanya 1.5+ gol atar, 8.5+ korner tercihleri üzerine yoğunlaşılabilir.* İsveç, İspanya ile oynadığı son 12 maçta sadece 1 kez kalesini gole kapattı.* İspanya, UEFA Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 16 maçın sadece ikisini kaybetti (11G 3B) ve bu iki mağlubiyet son iki maçında geldi (Hırvatistan ve İtalya'ya karşı, Haziran 2016).* İsveç, son üç Avrupa Şampiyonasında grup aşamalarından çıkamadı.* İspanya, Avrupa Şampiyonası finallerinde attığı son 37 golün tamamını ceza sahası içinden attı. Uzaktan gol atmak için son girişimleri, 2000 Dünya Kupası'nın grup aşamalarında Raul'un Slovenya'ya karşı vuruşuydu.