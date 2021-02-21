iddaa tahmini: İskoçya - Çekya

EURO 2020'de ilk maçların en sert karşılaşmasında İskoçya ile Çekya sahne alacak. İskoçya bu turnuvada gruptan çıkarka, tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Savunmada sağlam durmaya çalışan ve hücumda kanat organizasyonlarıyla gol bulmaya çalışan İskoçya, Çekya ile oynayacağı bu maçı da kazanarak rakibi karşısında arka arkaya dört galibiyete ulaşmayı planlıyor.



Çekya grupta bir şeyler yapmak istiyorsa ve son sırada kalmayı düşünmüyorsa, mutlaka İskoçya karşılaşmasından puan almak zorunda. Aslında iki takımın da en kötü senaryoda üçüncülük ihtimali için bu maç büyük önem taşıyor. Öncelikle hata yapmamak için ekstra dikkat edecek iki takımi golü biraz ikinci plana atacaktır. 2,5 Alt tercihi bu mücadelede kazandırır.



* Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda 11'inci kez boy gösterecek olan İskoçya, daha önce mücadele ettiği 10 turnuvanın hiçbirinde gruptan çıkamadı.



* Avrupa Şampiyonası tarihinde penaltılarla sonuçlanan tek finali, 1976'da o dönemki adıyla Çekoslovakya kazanmıştı (vs Batı Almanya). Turnuva tarihinde altın golle belirlenen ilk finalde ise Çek Cumhuriyeti adıyla kaybeden tarafta yer aldılar (1-2 vs Almanya).



* Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdiği son iki turnuvada birer maç kazanabilen İskoçya, iki galibiyetini de son grup karşılaşmalarında alabildi (1992'de Bağımsız Devletler Topluluğu & 1996'da İsviçre).



