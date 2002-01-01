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iddaa tahmini: İngiltere - Danimarka

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iddaa tahmini: İngiltere - Danimarka
EURO 2020 Yarı Finali'nde İngiltere ve Danimarka'nın mücadelesi iki ülke için de büyük önem taşıyor.

Danimarka'nın turnuvada buraya kadar gelebileceği kimsenin aklından geçmiyordu ama adeta bir peri masalını gerçekleştirmek üzereler. Danimarka, İngiltere'nin hücum silahlarını aynı İskoçya gibi kilitleyerek, sürpriz gol ve gollerle turun anahtarını arayacak. İngiltere ise genç ve kaliteli jenerasyonuyla finale çıkmak, kupayı kaldırmak istiyor. Güçlü kadrosuyla İngiltere sonuca ulaşacaktır. İngilizlerin galibiyetini kuponlarda rahatlıkla değerlendirebiliriz. Ayrıca oran arttırmak için risk alarak handikaplı İngiltere galibiyetini de düşünebiliriz.
Danimarka ile oynadığı son altı resmi maçın sadece birini kazanabilen İngiltere (3B 2M), tek galibiyetini 2002 Dünya Kupası'nda aldı (3-0).

Büyük turnuvalarda İngiltere ile oynadığı iki maçı da kazanamayan Danimarka (1B 1M), bu iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı (2002 Dünya Kupası'nda 0-3 & Euro 1992'de 0-0).

İngiltere ile Danimarka arasında Wembley Stadyumu'nda oynanan yedi maçın tamamı 1-0 sona ererken; bu karşılaşmaların ilk beşini İngilizler, son ikisini ise Danimarka kazandı. Danimarka, bu statta üst üste üç İngiltere maçından galip ayrılan ilk ülke olmak istiyor.

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