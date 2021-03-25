iddaa tahmini: Hollanda - Ukrayna

Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda Matthijs De Ligt, Memphis Depay, Frenkie De Jong, Georginio Wijnaldum gibi önemli isimler var. Ancak Hollanda'da en çok eleştirilen isim, teknik direktör Frank de Boer! Belki de Frank de Boer, Hollanda'nın bu kadar değerli kadrosu için yetersiz kalıyor. Ancak gerçek şu ki, Hollanda'nın Ukrayna gibi ters bir takım karşısında akılcı bir oyun ortaya koyması gerekiyor.



Andriy Shevchenko'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna, oyun disiplininden taviz vermeden, takım olarak kapasitesi yettiği kadar savaşıyor. Hollanda kadar flaş isimleri olmayan Ukrayna, rakibi kim olursa olsun, hata yapana cezayı kesebilen bir takım. Özellikle Ukrayna'nın Hollanda karşısında takım savunmasına ciddi ağırlık vereceği de gerçek. Grubun iki önemli ülkesinin mücadelesi 2,5 Alt şeklinde bitecektir.



* Hollanda ile Ukrayna ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan iki maçta Portakallar rakibine mağlup olmadı (Mayıs 2008'de 3-0 & Ağustos 2010'da 1-1).



* Avrupa Şampiyonası'na 10'uncu kez katılma hakkı kazanan Hollanda, 2012'den bu yana ilk kez bu turnuvada boy gösterecek. 1988 finalinde SSCB ile karşılaşan Portakallar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak kupayı kazanmıştı. Euro 2000 yarı finalinden bu yana Johan Cruyff Arena'da ilk kez bir büyük turnuva maçına çıkmaya hazırlanan Hollanda, o karşılaşmada topa %71 oranında sahip olup 31 şut çekmesine rağmen İtalya'ya seri penaltılar sonucunda elenmişti.



* Hollanda büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı son 22 maçın sadece ikisinden beraberlikle ayrılırken; bu iki karşılaşma da 2014 Dünya Kupası grup aşamasından sonra oynandı (vs Kosta Rika & Arjantin). Portakallar ayrıca katıldığı son 12 turnuvada oynadığı ilk karşılaşmaların sadece birini kaybetti (Euro 2012'de 0-1 vs Danimarka)



