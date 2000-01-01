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iddaa tahmini: Hollanda - Çekya

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iddaa tahmini: Hollanda - Çekya
EURO 2020 son 16 turunda Hollanda ile Çekya karşılaşacak.

Hollanda gruptaki 3 maçını da kazanmayı başardı. Ukrayna maçının bir kısmı hariç diğer maçlarda oyun olarak da oldukça iyilerdi. Depay, Wijnaldum ve Dumfries hem oyunları hem de skor katkılarıyla öne çıkıyorlar. Çekya ise 4 puanla gruptan çıktı. İngiltere karşısında tek golle kaybettiler.

İskoçya yenip, Hırvatistan ile ise berabere kaldılar. Hücumcuları oldukça formda olan Hollanda çeyrek final için bir adım önde.

- Hollanda ile Çek Cumhuriyeti, Ekim 2015'te Çeklerin 3-2 üstünlüğüyle sona eren Euro 2016 elemeleri maçından bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek.

- Hollanda ile Çek Cumhuriyeti, Avrupa Şampiyonası tarihindeki iki karşılaşmalarında birer galibiyet aldı. İki ülkenin bu turnuvadaki son maçını, 88'inci dakikada Vladimir Smicer'in attığı golle 3-2 Çek Cumhuriyeti kazandı.

- Hollanda, şampiyon olduğu 1988 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana bu turnuvada çıktığı yedi eleme turunun sadece ikisinde yoluna devam edebildi (2000 vs Yugoslavya & 2004 vs İsveç).

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