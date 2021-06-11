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iddaa tahmini: Hollanda - Avusturya

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iddaa tahmini: Hollanda - Avusturya
EURO 2020 B Grubu'nda 3'er puanlı takımların karşılaşasında Hollanda ile Avusturya mücadele edecek. Hollanda, Ukrayna karşısında işleri zora soksa da kazanmayı başardı.

Avusturya, Makedonya'yı rahat geçti. Hollanda hücumda yüksek güce sahip olsa da savunmada sıkıntı yaşabiliyorlar. Gole yatkın iki takımın karşılaşmasında Hollanda'yı bir adım önde görsem de önceliğimi karşılıklı gol vara vereceğim.

* Avusturya'ya rakip olduğu son altı maçı kazanan Hollanda, daha önceki 13 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını ikiye katladı (3G 4B 6M).

* Hollanda ile Avusturya arasında oynanan son yedi maç toplam 30 gole sahne oldu (ortalama 4.3 gol).

* Avusturya, Hollanda ile rakibinin ülkesinde oynadığı sekiz maçta da en az bir gol sevinci yaşadı ancak bu karşılaşmaların sadece birini kazanabildi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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