EURO 2020 son 16 turunda Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya gelecek.



İspanyolar, ilk 2 maçından 2 puanla ayrıldıktan sonra Slovakya'yı farklı geçerek gruptan çıktılar. Hırvatlar da aynı şekilde gruptan çıkmayı son maçta başardı. İskoçya'yı 3-1 mağlup ederek son 16'ya adlarını yazdırdılar. İspanya gruptaki iki maçında gol yemedi.



Ancak Hırvatlar, risk almaları gerektiği zaman İspanyollara zor anlar yaşatabilirler. İspanya'ya bu turnuvada çok güvenmiyorum. Önceliğim karşılıklı gol var olacak.



- İspanya ile en son 2018/19 Uluslar Ligi'nde eşleşen Hırvatistan, o turnuvadaki iki maçtan birini kazanmış ancak diğer karşılaşmada ülke tarihinin en farklı mağlubiyetini almıştı (0-6).



- Hırvatistan ile İspanya arasında oynanan iki Avrupa Şampiyonası maçında taraflar birer galibiyet aldı (2012'de İspanya & 2016'da Hırvatistan).



- Boy gösterdiği son iki büyük turnuvaya (Euro 2016 & 2018 Dünya Kupası) da son 16 turunda veda eden İspanya, Euro 2000'den bu yana üst üste üç kez bu aşamada elenmedi.



