AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

iddaa tahmini: Hırvatistan - İspanya

EURO 2020 iddaa tahminleri ve iddaa kuponlarını Sporx.com'un iddaa servisinden bulabilirsiniz.

iddaa tahmini: Hırvatistan - İspanya
EURO 2020 son 16 turunda Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya gelecek.

İspanyolar, ilk 2 maçından 2 puanla ayrıldıktan sonra Slovakya'yı farklı geçerek gruptan çıktılar. Hırvatlar da aynı şekilde gruptan çıkmayı son maçta başardı. İskoçya'yı 3-1 mağlup ederek son 16'ya adlarını yazdırdılar. İspanya gruptaki iki maçında gol yemedi.

Ancak Hırvatlar, risk almaları gerektiği zaman İspanyollara zor anlar yaşatabilirler. İspanya'ya bu turnuvada çok güvenmiyorum. Önceliğim karşılıklı gol var olacak.

- İspanya ile en son 2018/19 Uluslar Ligi'nde eşleşen Hırvatistan, o turnuvadaki iki maçtan birini kazanmış ancak diğer karşılaşmada ülke tarihinin en farklı mağlubiyetini almıştı (0-6).

- Hırvatistan ile İspanya arasında oynanan iki Avrupa Şampiyonası maçında taraflar birer galibiyet aldı (2012'de İspanya & 2016'da Hırvatistan).

- Boy gösterdiği son iki büyük turnuvaya (Euro 2016 & 2018 Dünya Kupası) da son 16 turunda veda eden İspanya, Euro 2000'den bu yana üst üste üç kez bu aşamada elenmedi.

Son Dakika Haberleri
Fransa - İsviçre maçı canlı olarak Tuttur'da
Hırvatistan - İspanya maçı canlı olarak Tuttur'da
iddaa tahmini: Hırvatistan - İspanya
iddaa tahmini: Fransa - İsviçre
"Ronaldo'nun beni geçeceğini biliyordum"
EURO 2020'de günün maç programı (Hırvatistan - İspanya, Fransa - İsviçre) muhtemel 11
"Joao Felix bir sahtekar"
Martinez: "Her şey konsantrasyonla alakalı"
Thorgan Hazard "Şutu atarken gol olacağını düşünmedim"
Courtois: "İtalya maçında isteğimizi arttırmalıyız"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play