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iddaa tahmini: Hırvatistan - Çekya

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iddaa tahmini: Hırvatistan - Çekya
EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Hırvatistan grubun ilk maçında İngiltere'ye yenilerek kötü başlangıç yaptı denilebilir. Ancak İngiltere'ye yenilmek o kadar da kriz yaratabilecek bir sonuç değil. Fakat Hırvatistan da oyun olarak beklentilerin altında kaldı. Şimdi gruptan çıkabilmek adına Çekya engelini kazanarak geçmeleri gerekiyor. Puan kaybı halinde işleri kolay olmayacaktır.

Çekya, İskoçya karşısında favori gösterilmemesine rağmen müthiş bir galibiyet alarak ilk maçlar sonrasında liderlik koltuğuna oturdu. Hırvatistan maçında olası galibiyetleri, büyük oranda turu getirir. Beraberlik de Çekya için iyi sonuç olacaktır. Ancak bu maçta agresif ve sonuç almak için baskılı bir Hırvatistan sahada olacaktır. Hırvatistan galibiyetinin yanı sıra 2-3 gol ve ev sahibi 1,5 Üst tercihleri değerlendirilebilir.

- Çek Cumhuriyeti bugüne kadar Hırvatistan ile oynadığı hiçbir maçı kazanamazken (2B 1M); iki ekip arasında oynanan üç karşılaşmada toplam 12 gol atıldı.

- Hırvatistan ile Çek Cumhuriyeti'nin büyük turnuvalardaki tek karşılaşması Euro 2016 gruplarında gerçekleşirken; Çekler 2-0 geriye düştükleri karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı (2-2).

- Euro 2020'de oynadığı ilk maçta İngiltere'ye yenilen Hırvatistan, 1996'daki turnuvadan (vs Portekiz & Almanya) bu yana üst üste iki yenilgi almıyor.

- Euro 2020'de oynadığı ilk maçta İskoçya'yı 2-0 yenen Çek Cumhuriyeti, bugüne kadar sadece iki büyük turnuvada ilk iki karşılaşmasını kayıpsız geçmeyi başardı (1990 Dünya Kupası & Euro 2004).

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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