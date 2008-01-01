iddaa tahmini: Galler - İsviçre

EURO 2020 A Grubu'nda Galler ve İsviçre ilk maçlarında karşı karşıya geliyor.



Kontrataklardaki olağanüstü performansı ve bunu sağlayan Aaron Ramsey ve Gareth Bale gibi yıldızları olan Galler, bu turnuvada bu ikiliye Manchester United'dan hızlı kanat oyuncusu Daniel James'i de ekleyecek. Kadrosunun neredeyse tamamı İngiltere Premier Lig ve Championship'te oynayan Galler'in, bu seviyenin getirdiği bir avantaj olarak disiplinli de bir savunması var. Bu nedenle EURO 2016'da da yarı final başarısı görmüşlerdi.



Son dönemde tüm büyük turnuvalarda gördüğümüz İsviçre de mağlup edilmesi ve gol yemesi çok zor bir takım. Katı savunma anlayışları ve Shaqiri, Embolo, Seferovic gibi hücum silahlarıyla etkili olacak.



Savunması çok güçlü, hücumları ise kontrataklarla şekillenen bu iki takımın maçında 'atan kazanır' gibi bir durumun olmasını bekliyoruz. Maçın 0-0 bitmesi bile ihtimal dahilinde. Ancak, ilk yarı 1.5 gol altı, maç toplamında ise 2.5 alt bize ideal seçenekler gibi görünüyor.



* Galler ile İsviçre, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki ülke arasında oynanan yedi maçın beşini İsviçre kazanırken (2M), son karşılaşma Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi (Ekim 2011'de Avrupa Şampiyonası elemelerinde).



* 1958 Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından üçüncü kez büyük bir turnvada mücadele etmeye hazırlanan Galler, daha önceki iki tecrübesinde de en az çeyrek final oynadı (1958'de çeyrek final & 2016'da yarı final).



* Avrupa Şampiyonası'nda beşinci kez mücadele edecek olan İsviçre, daha önceki dört tecrübesinin sadece birinde gruptan çıkmayı başardı (Euro 2016'da ikinci tur).



* Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 13 maçın sadece birinde iki gol atabilen İsviçre, bu karşılaşmada Portekiz'i 2-0 mağlup etmeyi başardı (Euro 2008 grup maçı).



* Euro 2020'ye katılma hakkı kazanan 24 ülke arasında, eleme sürecinde Kuzey Makedonya ile birlikte maç başına en az gol atan iki takımdan biri Galler'di (8 maçta 10 gol).







