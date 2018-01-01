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iddaa tahmini: Galler - Danimarka

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iddaa tahmini: Galler - Danimarka
EURO 2020 son 16 turunda Galler ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

Turnuvaya Eriksenn şokuyla başlayan Vikingler, tek galibiyetle gruptan çıkmayı başardı. Ancak kaybettikleri maçlarda da kötü oynamamışlardı. Galler ise milli takımımızın grubundan çıkmayı başardı. Galler'in durdurulmayacak bir oyun planı yok

Bale üstünden, bireysel beceriyle etkili olmaya çalışıyorlar. İtalya ve İsviçre maçlarında da bunu gördük. Hatta Türkiye maçında da hemen hemen aynı şeyleri yaptılar. Danimarka daha iyi takım. Galibiyetleri için açılan oran çok yüksek olmasa da kazanmalarını bekliyorum.

- Galler ile Danimarka arasında oynanan 10 maçın hiçbirinden beraberlik çıkmazken, iki ekibin son karşılaşması 2-1 Danimarka galibiyetiyle sona erdi (Kasım 2018'de Uluslar Ligi).

- Galler ile oynadığı son üç maçtan da galip ayrılan Danimarka, rakibiyle ilk kez bir büyük turnuva maçında karşılaşacak.

- Amsterdam'da oynadığı iki maçta da Hollanda'ya mağlup olan Galler, bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı (Eylül 1988'de 0-1 & Haziran 2014'te 0-2).

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