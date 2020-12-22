iddaa tahmini: G.Saray-Göztepe

MAÇIN İDDAA YORUMU



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Cuma akşamı Karagümrük deplasmanında çok kritik 3 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş hariç diğer rakiplerinin de kaybetmesi ile çok geri düşmemiş olsa da yine de önemli bir avantajı elinin tersi ile itmiş oldu. Bu kadar eksik Karagümrük karşısında kazanmış olmaları lazımdı. Tabi birkaç hafta Fatih Terim'den de uzak kalacak olmaları, G.Saray cephesi için kötü haber diyebiliriz. Göztepe'nin son maçlardaki form durumunu çok beğenmesem de bence kolay maç olmayacaktır. KG Var seçimi ideal tercih olur.





Süper Lig'de 14. haftanın ikinci maçında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maça iddaa'da büyük ilgi var.Galatasaray'ın evinde oynayacağı maçta kazanmasına 1,32 oran belirlendi. Göztepe'nin oranı 5,25 olarak açıklanırken, beraberliğin oranı 4,25 olarak duyuruldu.Karşılaşmanın 2,5 Alt oranına 2,15 oran verilirken, 2,5 Üst'ün oranı 1,42 olarak açıklandı.