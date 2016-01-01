iddaa tahmini: Fransa - İsviçre

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Fransa ile İsviçre karşı karşıya gelecek.



İsviçre, A Milli Takımımız ile oynadığı maçı kazanarak grupta 3. oldu ve tur atladı. Şimdi karşılarında Fransa olacak. İsviçre disiplinli bir takım ve birçok etkili hücum silahı var ama Fransa başka bir seviye diyebiliriz. Kadrosu, Avrupa devlerinde oynayan yıldız isimlerle dolu olan Fransa, gruptaki son maçını Portekiz ile oynadı ve bu maç, o karşılaşmaya göre daha kolay diyebiliriz.



Fransa, Macaristan ve Portekiz maçlarındaki savunma hatalarından ders almış şekilde bu maça çıkacak ve hata yapmayacaktır. İlk yarı Fransa, maç sonu Fransa ve 2,5 Üst tercihlerini kuponlarda değerlendirebiliriz.



- İsviçre ile oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Fransa (3G 4B), rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek istiyor. Horozlar, bu serideki dört beraberliğini de son beş karşılaşmada aldı.



- Büyük turnuvalarda Fransa ile oynadığı dört maçın hiçbirini kazanamayan İsviçre (2G 2B), Horozlar'a grup aşamasından sonra ilk kez rakip olacak.



- Oynadığı son 17 büyük turnuva maçının sadece birini kaybeden Fransa (12G 4B), tek yenilgisini Euro 2016 finalinde Portekiz'den aldı.



