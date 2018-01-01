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iddaa tahmini: Fransa - Almanya

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iddaa tahmini: Fransa - Almanya
EURO 2020'nin en büyük favorisi Fransa ile turnuvaya sancılı giriş yapan Almanya karşılaşıyor. Fransa'da Karim Benzema'nın takıma dönmesiyle beraber yeniden bir hava yakalandı ve belki de son dönemde hiç olmadığı kadar bir birliktelik havası yakalandı.

Savunma hattından hücum hattına kadar neredeyse kusursuz bir futbolcu kadrosuna sahip olan Fransa'nın EURO 2020'de şampiyon olabilmesi için çok sebebi var. Almanya ise Löw'ün turnuva sonrasında görevi bırakacak olması, takıma yeni katılan futbolcuların beklentileri karşılayamaması ve bir nebze de olsa eskiye dönüş takım dinamiğini de etkilemiş durumda.

Skor gücü olan yüksek olan iki takımın maçında taraf bahisi açısından Fransa'yı ön planda tutuyoruz ve alternatif seçenekler olarak da Karşılıklı Gol Var, 2.5 Gol Üstü, 8.5 Korner üstü tercihlerini öneriyoruz.

* Antoine Griezmann, Almanya'ya Fransa ile diğer tüm takımlardan daha fazla gol attı (4). Ayrıca son iki büyük turnuvada diğer tüm Avrupalı oyunculardan daha fazla gol (14) attı: EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası'nda toplam 14 maçta 10 gol ve dört asist.

* Bu, Joachim Löw'ün UEFA Avrupa Şampiyonası'nda teknik direktör olarak 18. maçı, rekor olacak. Löw, Almanya'yı önceki altı turnuvasının beşinde yarı finale taşıdı, tek istisna Dünya Kupası 2018'de (grup aşamaları eleme).

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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