iddaa tahmini: Finlandiya - Rusya

EURO 2020 B Grubu 2'nci maçında Finlandiya ile Rusya karşı karşıya gelecek. Finler, ilk maçta tek şutla golü bularak maçı kazandılar. Ancak Eriksen'in yaşadığı sorun o maçın seyrini değiştirdi. Oyun olarak Finlandiya biraz zayıf kaldı. Rusya ise beklenildiği gibi Belçika'ya kaybetti. Zaten grubun açık ara favorisi Belçika. Rusya'nın o maçta yenilmesi oldukça doğaldı.



Rusya'nın oyun planı, Finladiya gibi takımlara karşı daha uygun. Daha fizik mücadele kıvamında maçları geçiyor. Rusya bu maçı kazanamaza turnuvada işler zora girebilir. Ruslar kazanarak turnuvada tutunur.



* Rusya ile oynadığı son dört maçta tek gol kaydedebilen Finlandiya, o golü Kasım 1995'te şu an Rusya'nın başında olan Stanislav Cherchesov'un koruduğu kaleye atmıştı.



* Ağustos 1995'te Rusya'ya 6-0 mağlup olan Finlandiya, o tarihten bu yana bu farkta bir yenilgi almadı. Şu an İskandinav ülkesini çalıştıran Markku Kanerva, o karşılaşmada 58'inci ve son kez Finlandiya formasını terletmişti.



