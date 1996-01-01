iddaa tahmini: Çekya - İngiltere

EURO 2020 D Grubu'nda Çekya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. İki takım da üçüncü maçlar öncesinde 4 puanda ve kıyasıya bir liderlik yarışı var. Çekya Schick'in özel performansıyla buraya kadar geldi. Bu maç öncesinde gol atmadaki yetenekleri ve geçen maçta Hırvatistan karşısında pes etmeyen yapıları iddialı konuma gelmelerini sağlamıştı.



İngiltere cephesinde ise İskoçya maçını kazanamamanın stresi bulunuyor. Kadro tercihleri ve Gareth Southgate'in takımını idaresindeki eksiklikler İngiliz basınında tartışılıyor. Bu maçta İngiltere maçın doğal favorisi ancak Çekya karşısında direkt galibiyet oranı alma riskine girmeyebilir. Bunun yerine maç az gollü geçebileceği düşünülerek yenilmemek isteyen iki takımın mücadelesinde 2,5 ALT veya İY0 tercihlerini ön planda tutabilir.



- Euro 2020 elemelerinde de aynı grupta yer alan Çek Cumhuriyeti ile İngiltere'nin oynadığı iki maçta taraflar evlerindeki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı (İngiltere'de 5-0 & Çek Cumhuriyeti'nde 2-1).



- Wembley'de İngiltere ile oynadığı üç maçta toplam dokuz gol yiyen Çek Cumhuriyeti (1B 2M), bu statta oynadığı tek büyük turnuva karşılaşmasında Almanya'ya altın golle 2-1 mağlup oldu (Euro 1996 finali).



- Çek Cumhuriyeti ile İngiltere arasında oynanan dört maç toplam 14 gole sahne oldu (maç başına 3.5).







