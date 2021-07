iddaa tahmini: Çekya - Danimarka

EURO 2020 Çeyrek finalinde Çekya ile Danimarka karşı karşıya geliyor.



Çekya en iyi üçüncüler kontenjanından bu tura kadar gelmişti. Danimarka ise B Grubu'nda son maçtaki büyük oyunuyla son 16'ya ve ardından Çeyrek finale yükselmişti. Danimarka, Eriksen motivasyonuyla turnuvada hem ortaya koydukları oyunla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle hücum yollarındaki üretkenliklerini kanıtladılar. Her takıma gol atabilecek görüntüleri fazlasıyla mevcut.



Çekya'da ise Patrick Schick özelinde gol yollarında büyük sorunlar yaşanmadığı ortada. İki takımın kapışmasında İY0 veya MS2 tercihleri yapılabilir, çünkü Danimarka o istek ve arzuyu yeterince gösteriyor.

- Çek Cumhuriyeti, Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka ile oynadığı iki maçı da gol yemeden kazandı (2000'de 2-0 & 2004'te 3-0).



- Çek Cumhuriyeti ile Danimarka arasında oynanan son altı maçın beş berabere biterken, eşitlikle sonuçlanmayan tek karşılaşmadan Danimarka galip ayrıldı (Mart 2013'te 3-0).



- Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste iki maçta 4+ gol atmayı başaran ilk takım olan Danimarka (4-1 vs Rusya & 4-0 vs Galler), Euro 2020'de toplam dokuz gol sevinci yaşarken; ülke tarihinde daha yüksek sayıya ulaştığı tek turnuvayı 1986 Dünya Kupası'nda oynadı (10).