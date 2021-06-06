iddaa tahmini: Belçika - Rusya

EURO 2020 B Grubu'nda turnuvanın favorilerinden Belçika ile turnuvaya iz bırakmak isteyen Rusya karşı karşıya geliyor.



Belçika, turnuvaya çok formda olarak giriyor. Son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Belçika, sadece Çekya ve Yunanistan ile 1-1 berabere kaldı. Son hazırlık maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenen Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez ile birlikte üst üste ikinci büyük turnuvasını yaşayacak. 2018 Dünya Kupası'nda üçüncü olan ve ülke futbol tarihinin en başarılı sonucu alan Belçika, formda süper yıldızı Romelu Lukaku ile birlikte bu kez kupaya kadar uzanmak istiyor.



Stanislav Cherchesov ile birlikte 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Rusya, zorlu gruptan çıkmak ve bu kez daha iyisini yapmak istiyor. EURO 2008'de yarı final oynayan ve SSCB dağıldıktan sonraki en iyi derecesini elde eden Rusya, Belçika maçıyla birlikte 'dişini göstermek' ve benzer bir başarılı elde etmek isteyecek.



Çok disiplinli oynayan ancak son dönemde kalitesinin üstündeki takımlara karşı başarılı sonuç elde etmekte zorlanan Rusya için Belçika zor bir test olacak. Belçika'nın bu maçı kazanmasına yönelik yaklaşım daha kuvvetli...



* Belçika ile Rusya büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) altıncı, Avrupa Şampiyonası'nda ise ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında oynanan ilk iki maçı Rusya kazanırken (1970 ve 1982 Dünya Kupası), daha sonraki üç karşılaşmadan da Belçika galip ayrıldı.



* Euro 2020'ye katılma hakkını ilk kazanan ülke olan Belçika, bu turnuvada altıncı kez boy gösterecek ve aynı zamanda 1980&1984'ün ardından ikinci kez üst üste burada yer alıyorlar.



* Belçika finalde Batı Almanya'ya kaybettiği 1980'deki turnuvadan bu yana katıldığı hiçbir Avrupa Şampiyonası'nda yarı final göremedi.



* Son üç büyük turnuvada da (2014 Dünya Kupası, 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2018 Dünya Kupası) çeyrek final gören iki takımdan biri Belçika (Fransa ile birlikte).



* 1980'deki finalden (1-2 vs Batı Almanya) bu yana Belçika'nın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 12 maçtan beraberlik çıkmadı (5G 7M).



* Belçika formasıyla büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) en fazla gol atan oyuncu olan Romelu Lukaku (15 maçta 7 gol), bu gollerin altısını grup aşamasında kaydetti.



* Euro 2020 elemelerinde Rusya santrforu Artem Dzyuba'dan (14; 9 gol & 5 asist) daha fazla gole katkı sağlayan tek oyuncu Harry Kane'di (17).



