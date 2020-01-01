iddaa tahmini: Belçika - Portekiz

EURO 2020 2. tur mücadelesinde Belçika ile Portekiz karşı karşıya gelecekler.



Turnuvada favori olarak gösterilen ülkeler arasında yer alan bu iki futbol ülkesinin henüz son 16 turununda karşılaşması bence iki ekip adına da kötü kura olarak değerlendirilmeli. Açıkçası tüm futbol severler için bu maçı izlemek büyük keyif olacaktır.



Belçika beklendiği gibi 3 maçta 9 puan alarak grubu rahat şekilde tamamladı ve yoluna devam ediyor. Portekiz ise ölüm grubunda Almanya ve Fransa ile birlikte mücadele etti ve kendilerini bu tura atmayı başardılar. Açıkçası günlük performansların karşılaşmanın sonucu açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. KG Var seçiminin de karşılaşma için en doğru tercih olacağı kanısındayım.



- Belçika ile Portekiz, büyük turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Portekiz, 1989'da aldığı 3-2'lik mağlubiyetten bu yana rakibiyle oynadığı beş karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (3G 2B).



- Roberto Martinez yönetiminde çıktığı son 58 karşılaşmanın sadece ikisinde gol atamayan Belçika, sadece 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa (0-1) ve Haziran 2018'de Portekiz'e rakip olduğu son maçta (0-0) fileleri havalandıramadı.



- Boy gösterdiği son beş büyük turnuvada da gruptan çıkmayı başaran Belçika, çıktığı son 10 turnuva maçındaki tek yenilgisini 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'dan aldı (9G).



