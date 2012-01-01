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iddaa tahmini: Belçika - İtalya

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iddaa tahmini: Belçika - İtalya
EURO 2020 Çeyrek Finali'nde Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek.

Belçika'nın teknik patronu Roberto Martínez'in dediği gibi, turnuvanın iki güçlü ülkesinin bu turda karşılaşması erken final gibi oldu. Özellikle orta saha ve hücumda dünya çapında yetenekleri olan Belçika, oyunu rakip yarı sahada üst düzeyde oynayarak sonuç almayı başaran bir takım. Ancak bu tura kadar gösterişli bir futbol sergileyen İtalya'nın savunması oldukça sağlam ve kolay geçit vermiyor. Belçika ile İtalya birbirinin gücüne ister istemez saygı gösterecek ve kontrollü oynayacaktır

Pozisyonlar, heyecanlı anlar olabilir ama pek fazla gol izlememiz mümkün görünmüyor. Oyuncuların zaman geçtikçe yorulduğunu da unutmamamız gerekiyor. 2,5 Alt seçeneğinin yanı sıra ilk yarı 0 ihtimali de kuponlarda değerlendirilebilir.

- Büyük turnuvalar tarihinde beşinci kez karşı karşıya gelmeye hazırlanan Belçika ile İtalya, daha önceki dört maçını da grup aşamalarında oynadı. Gök Mavililer bu dört karşılaşmanın hiçbirinde rakibine mağlup olmadı (3G 1B).

- Belçika büyük turnuvalar tarihinde mağlup edemediği ülkeler arasında hiçbir rakibiyle İtalya'dan daha fazla karşılaşmadı (4; Fransa ve Almanya ile eşit). İtalya'nın ise büyük turnuvalar tarihinde yenilmediği ülkeler arasında Belçika'dan daha fazla karşılaştığı sadece iki rakibi var: Almanya (9) ve Avusturya (5).

- Üst üste dördüncü Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmayı başaran İtalya'nın son üç turnuvada da bu aşamada çıktığı maçlar seri penaltılarla sonuçlandı ancak Gök Mavililer bu eşleşmelerin sadece birinde adını yarı finale yazdırabildi (2012'de İngiltere karşısında).

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