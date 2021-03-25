iddaa tahmini: Avusturya - Kuzey Makedonya

EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşan Avusturya ile Kuzey Makedonya, bu kez turnuvada da birbirlerine meydan okuyacak. Eljif Elmas'ın formasını giydiği Kuzey Makedonya, otoriteler tarafından turnuvanın şampiyonluğa en uzak ülkesi olarak değerlendiriliyor. 37 yaşındaki Goran Pandev'in ileri uçta formasını giydiği Kuzey Makedonya, elemelerde 4-1 ve 2-1 kaybettiği Avusturya'dan bu kez puan veyaz puanlar almak istiyor.



Avusturya gruptan çıkabilmek adına Kuzey Makedonya karşılaşmasından mutlak galibiyet hedefliyor. David Alaba, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic gibi isimleri olan Avusturya, gruptaki geleceğini sıkıntıya düşürmemek adına galibiyetle başlayacaktır. Avusturya galibiyetinin yanı sıra MS 1 ve 1,5 Üst kombini de düşünülebilir.



* Avrupa Şampiyonası tarihinde henüz galibiyet alamayan ülkeler arasında en fazla maça çıkan takım Avusturya (2B 4M).



* Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) çıktığı son 15 maçın sadece birini kazanan Avusturya (5B 9M), tek galibiyetini 1990 Dünya Kupası'nda ABD'yi 2-1 yenerek aldı.



* Şu ana kadar Avrupa Şampiyonası'nda biri penaltıdan (Euro 2008; Ivica Vastic vs Polonya) olmak üzere sadece iki gol atabilen Avusturya, oynadığı altı karşılaşmanın hiçbirinde skor avantajı yakalayamadı.



* Avusturya gruptan çıkmayı başardığı son büyük turnuvada yarı finale yükselmiş ve üçüncü olmuştu (1954 Dünya Kupası). Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı son 15 maçın birini kazanabilen Avusturya, bu süreçte sadece Euro 2016'daki Portekiz karşılaşmasında kalesini gole kapattı (0-0).



