İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! İşte favori...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların yeni oranları belli oldu.
İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarında Galatasaray ve Başakşehir'i favori olarak (2,70) gösterirken, Beşiktaş'a 2,80 oran belirlendi. Fenerbahçe'nin oranı ise 40.00 olarak açıkladı.
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İşte İddaa'nın şampiyonluk oranları;
Galatasaray - 2,70
Başakşehir - 2,70
Beşiktaş - 2,80
Antalyaspor - 30,00
Kasımpaşa - 30,00
Trabzonspor - 65,00
Fenerbahçe - 40,00
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İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarında Galatasaray ve Başakşehir'i favori olarak (2,70) gösterirken, Beşiktaş'a 2,80 oran belirlendi. Fenerbahçe'nin oranı ise 40.00 olarak açıkladı.
ŞAMPİYONLUK ORANLARINA OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLAYIN...
İşte İddaa'nın şampiyonluk oranları;
Galatasaray - 2,70
Başakşehir - 2,70
Beşiktaş - 2,80
Antalyaspor - 30,00
Kasımpaşa - 30,00
Trabzonspor - 65,00
Fenerbahçe - 40,00
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