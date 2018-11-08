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İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! İşte favori...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İşte iddaa'da son şampiyonluk oranları...

Kaynak: Sporx.com
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! İşte favori...
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08 Kasım 2018 16:42
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların yeni oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarında Galatasaray ve Başakşehir'i favori olarak (2,70) gösterirken, Beşiktaş'a 2,80 oran belirlendi. Fenerbahçe'nin oranı ise 40.00 olarak açıkladı.

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İşte İddaa'nın şampiyonluk oranları;

Galatasaray - 2,70
Başakşehir - 2,70
Beşiktaş - 2,80
Antalyaspor - 30,00
Kasımpaşa - 30,00
Trabzonspor - 65,00
Fenerbahçe - 40,00

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