İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi!

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İddaa, Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 şampiyonluk oranlarını güncelledi. Buna göre İstanbul Başakşehir, favori konumunda yer aldı.Başakşehir'in ardından Galatasaray 3,80'lik oranla 2. sırada yer alırken, Beşiktaş'a 5,50, Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya 25,00 oran verildi.Süper Lig'in 3. sırasında yer alan Yeni Malatyaspor'un oranı 40,00 olarak belirtilirken, ligde 17. sırada bulunan Fenerbahçe'nin orasnı 200,00 olduğu gözlendi.Öte yandan İddaa risk yönetimi, Kayserispor ve Rizespor'a oran vermedi.