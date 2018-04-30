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iddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi

iddaa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Kaynak: Sporx.com
iddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi
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30 Nisan 2018 15:13
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarının ardından iddaa oranları da güncellendi.

Derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi.

iddaa'dan yapılan açıklamada Galatasaray'ın oranı 1,45 olarak belirlendi. Medipol Başakşehir'in oranı 2,75 olarak belirlenirken, Fenerbahçe'nin oranı 7,00 olarak açıklandı.

Derbide Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş'ın oranı ise 9,00 olarak belirlendi.

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