iddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi

Şampiyonluk oranları



🏆1.45 Galatasaray

🏆2.75 Başakşehir

🏆7.00 Fenerbahçe

🏆9.00 Beşiktaş pic.twitter.com/4gRHY4B5gA



— Sporx (@sporx) 30 Nisan 2018

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarının ardından iddaa oranları da güncellendi.Derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi.iddaa'dan yapılan açıklamada Galatasaray'ın oranı 1,45 olarak belirlendi. Medipol Başakşehir'in oranı 2,75 olarak belirlenirken, Fenerbahçe'nin oranı 7,00 olarak açıklandı.Derbide Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş'ın oranı ise 9,00 olarak belirlendi.