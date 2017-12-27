iddaa şampiyonluk oranları yine değişti

Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle birlikte iddaa şampiyonluk oranları değişti. iddaa Risk Yönetim Kurulu, 17. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluğun favorisini değiştirdi. Fenerbahçe'nin yerine yeni favori Galatasaray olarak açıklandı.
Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti sonrasında 3,10 olaran şampiyon oranı 2,60'a çekildi. Böylece sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun birinci favorisi ilan edildi.
Fenerbahçe'nin 2,90 olan oranı Atiker Konyaspor beraberliğinin ardından değiştirdildi ve sarı-lacivertlilerin yeni oranı 3,25 olarak açıklandı
Beşiktaş son iki sezonun şampiyonluğunun ardından bu sezon istirkarsız devam ederken, Sivasspor'a mağlup oldu ve siyah-beyazlıların 3,35 olan oranı 4,00'e yükseldi.
Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa'yı yenerek devreyi lider kapatmasına rağmen şampiyonluktaki oranı değişmedi. iddaa'da medipol Başakşehir'in 3,75'lik oranında değişim yaşanmadı.
Trabzonspor yarışta takibini geriden sürdürürken, bordo-mavililerin 58,00 olan oranında değişim yaşandı ve yeni oran 35,00 olarak açıklandı. Ayrıca 42,00 oranı olan Göztepe ve Kayserispor için de değişiklik yapıldı ve iki ekibin yeni oranları 35,00 oldu.
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Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti sonrasında 3,10 olaran şampiyon oranı 2,60'a çekildi. Böylece sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun birinci favorisi ilan edildi.
Fenerbahçe'nin 2,90 olan oranı Atiker Konyaspor beraberliğinin ardından değiştirdildi ve sarı-lacivertlilerin yeni oranı 3,25 olarak açıklandı
Beşiktaş son iki sezonun şampiyonluğunun ardından bu sezon istirkarsız devam ederken, Sivasspor'a mağlup oldu ve siyah-beyazlıların 3,35 olan oranı 4,00'e yükseldi.
Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa'yı yenerek devreyi lider kapatmasına rağmen şampiyonluktaki oranı değişmedi. iddaa'da medipol Başakşehir'in 3,75'lik oranında değişim yaşanmadı.
Trabzonspor yarışta takibini geriden sürdürürken, bordo-mavililerin 58,00 olan oranında değişim yaşandı ve yeni oran 35,00 olarak açıklandı. Ayrıca 42,00 oranı olan Göztepe ve Kayserispor için de değişiklik yapıldı ve iki ekibin yeni oranları 35,00 oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın