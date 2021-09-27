iddaa oranları: Marsilya - Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak.



Sarı kırmızılıların 30 Eylül Perşembe günü 22:00'de deplasmanda oynayacağı Marsilya maçı öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi



Galatasaray'a 3.90 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Marsilya'nın galibiyet oranını 1.52 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.45 oldu.



UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında Lazio ile karşılaşan Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etmişti.



