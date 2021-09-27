iddaa oranları: Marsilya - Galatasaray

iddaa risk yönetimi, Marsilya - Galatasaray maçının iddaa oranlarını belirledi.

Haber; Sporx.com
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iddaa oranları: Marsilya - Galatasaray
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27 Eylül 2021 14:12
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılıların 30 Eylül Perşembe günü 22:00'de deplasmanda oynayacağı Marsilya maçı öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi

Galatasaray'a 3.90 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Marsilya'nın galibiyet oranını 1.52 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.45 oldu.

UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında Lazio ile karşılaşan Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etmişti.


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