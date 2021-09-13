iddaa oranları: Frankfurt - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile Fenerbahçe arasında 16 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak maçın iddaa oranları belli oldu.
Frankfurt'a 1.52'lik galibiyet oranı belirleyen iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'ye ise 3.65 galibiyet oranı belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.65 oldu. Bu maça iddaa oynamak için tıklayın!
Frankfurt'a 1.52'lik galibiyet oranı belirleyen iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'ye ise 3.65 galibiyet oranı belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.65 oldu. Bu maça iddaa oynamak için tıklayın!