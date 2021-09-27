iddaa oranları: Fenerbahçe - Olympiakos

iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe - Olympiakos maçının iddaa oranlarını belirledi.

Haber; Sporx.com
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iddaa oranları: Fenerbahçe - Olympiakos
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27 Eylül 2021 14:19
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. 

Sarı lacivertlilerin 30 Eylül Perşembe günü 19:45'te Kadıköy'de oynayacağı Olympiakos maçı öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi

Fenerbahçe'ye 2.01 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Olympiakos'un galibiyet oranını 2.85 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 2.80 oldu.


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