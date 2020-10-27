iddaa oranları: Başakşehir - PSG

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Paris Saint Germain ile 28 Ekim Çarşamba 20:55'te karşılaşacak.



Maç öncesinde iddaa risk yönetimi, Başakşehir - PSG maçının iddaa oranlarını da belirledi. PSG'nin galibiyetine 1.12 oran veren risk yönetimi maçın beraberlik oranını 6.00 olarak belirlerken; Başakşehir'e ise 8.50 oran verdi.



MAÇIN İDDDAA YORUMU



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir sahasında PSG ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Leipzig karşısında çok kötü oynamamasına rağmen biraz da tecrübesizliğinin kurbanı olan Başakşehir, sahadan 2 farklı mağlubiyet ile ayrıldı. Elbette grupta şansımız çok az ama yine de özellikle ülke puanına olan ihtiyacımız sebebi ile hepimiz Okan Hoca ve öğrencilerinden sürpriz puanlar bekliyoruz. Tabi ki PSG karşısında işimiz hiç kolay değil. Avrupa'nın en pahalı kadrolarından birisine sahip olan Fransızlar ağır favori olarak maça çıkacaklar. Ben İstanbul'da gollü bir karşılaşma bekliyorum. 2,5 üstü seçimi ideal dururken umarım goller temsilcimizden gelir.



