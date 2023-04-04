iddaa'da Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe için özel oyun

iddaa'dan Türkiye Kupası için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.
Çeyrek finalde oynanacak Ankaragücü - Trabzonspor, Galatasaray - Başakşehir ve Fenerbahçe - Kayserispor maçları için özel bir oyun var!
Türkiye Kupası'nda karşılaşmalarda favori takımlar kazanırlar mı?
Bu oyunla, kombine kuponda toplam 4.25 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 4.76 oluyor.
Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.
İDDAA'DA ÖZEL ETKİNLİKLERE OYNAMAK İÇİN TIKLA
Çeyrek finalde oynanacak Ankaragücü - Trabzonspor, Galatasaray - Başakşehir ve Fenerbahçe - Kayserispor maçları için özel bir oyun var!
Türkiye Kupası'nda karşılaşmalarda favori takımlar kazanırlar mı?
Bu oyunla, kombine kuponda toplam 4.25 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 4.76 oluyor.
Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.
İDDAA'DA ÖZEL ETKİNLİKLERE OYNAMAK İÇİN TIKLA
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