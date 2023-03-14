iddaa'da Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo'nun golüyle Kasımpaşa'yı mağlup etmesinin ardından, sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.17 olarak açıklandı.Fenerbahçe'nin haftayı bay geçmesinin ardından sarı-lacivertlilerin oranı 2.05 olarak duyuruldu.Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyeti sonrası siyah-beyazlıların oranı 25.oo olarak duyuruldu.Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimaline bu kez 100.000 oran verildi.Başakşehir ve Adana Demirspor'un şampiyonluk oranları 150.00 olarak açıklandı.