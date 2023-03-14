iddaa'da Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo'nun golüyle Kasımpaşa'yı mağlup etmesinin ardından, sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.17 olarak açıklandı.
Fenerbahçe'nin haftayı bay geçmesinin ardından sarı-lacivertlilerin oranı 2.05 olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyeti sonrası siyah-beyazlıların oranı 25.oo olarak duyuruldu.
Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimaline bu kez 100.000 oran verildi.
Başakşehir ve Adana Demirspor'un şampiyonluk oranları 150.00 olarak açıklandı.
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Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo'nun golüyle Kasımpaşa'yı mağlup etmesinin ardından, sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.17 olarak açıklandı.
Fenerbahçe'nin haftayı bay geçmesinin ardından sarı-lacivertlilerin oranı 2.05 olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyeti sonrası siyah-beyazlıların oranı 25.oo olarak duyuruldu.
Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimaline bu kez 100.000 oran verildi.
Başakşehir ve Adana Demirspor'un şampiyonluk oranları 150.00 olarak açıklandı.
İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN
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