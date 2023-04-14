iddaa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için özel oyun

iddaa'dan Spor Toto Süper Lig için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.Ligin 29. haftasında Galatasaray - Kayserispor, Fenerbahçe - Ankaragücü ve Trabzonspor - Beşiktaş maçları için özel bir oyun var!Ligde bu hafta favori takımlar kazanırlar mı?Bu oyunla, kombine kuponda toplam 3.96 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 4.80 oluyor.Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.