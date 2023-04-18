iddaa'da Fenerbahçe, Galatasaray ve Napoli için özel oyun

iddaa'dan Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.Ligin 30. haftasında Başakşehir - Fenerbahçe, Alanyaspor - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise Napoli - Milan maçları için özel bir oyun var!Üç maçta favori takımlar kazanırlar mı?Bu oyunla, kombine kuponda toplam 4.22 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 4.98 oluyor.Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.